Genoa-Como | la partita in diretta | le formazioni ufficiali

Alle 15 si gioca al Ferraris il match tra Genoa e Como, due squadre con posizioni in classifica diverse. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e attendono di scendere in campo per questa gara. La partita si presenta come un’occasione per entrambe di conquistare punti utili in campionato. I tifosi sono pronti a seguire la sfida tra le due formazioni.

Si gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. I lariani lottano per una qualificazione europea (il sesto posto vale la Conference), mentre i liguri, già matematicamente salvi con la cura Rossi, non sembrano avere.🔗 Leggi su Quicomo.it Napoli Cagliari LIVE Coppa Italia in diretta con i tifosi napoletani allo stadio Maradona Notizie correlate Udinese - Como, la partita in diretta: le formazioni ufficialiLa netta vittoria dell'Inter con la Roma mette il Como in un'ottima posizione per il quarto posto Champions, in questo turno di campionato insidiato... Como- Fiorentina. la partita in diretta dal Sinigaglia: le formazioni ufficialiLe squadre stanno per scendere in campo al Sinigaglia: Como-Fiorentina si gioca alla 15 agli ordini dell'arbitro Marchetti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genoa-Como: Match Preview - Como 1907; Genoa-Como: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Como: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Cresce l’attesa poi è Genoa-Como. GENOA-COMO La cronaca della partita in direttaGENOA-COMO 0-0 Marcatori: Genoa (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertson; Vitinha, Ekhator. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex ... comozero.it Genoa-Como, De Rossi conferma Ekhator e Amorim e rilancia OtoaFuori Ekuban e Baldanzi per problemi muscolari, l’allenatore rossoblù schiera una formazione inedita con un probabile 4-4-2 ... ilsecoloxix.it Como lineup against Genoa Serie A - facebook.com facebook Probabili formazioni di Genoa-Como #SkySport #SkySerieA x.com