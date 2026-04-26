Genoa-Como 0-2 Fabregas aggancia la Roma e sogna la Champions

Il Como ha battuto 2-0 il Genoa a Marassi, con i gol di Douvikas e Diao, e ha raggiunto la Roma a 61 punti. La squadra di mister Fabregas si è portata a due punti dalla Juventus, che occupa il quarto posto in classifica. La partita si è giocata domenica 26 aprile e ha visto il Genoa di De Rossi sprofondare in una sconfitta casalinga.

(Adnkronos) – Il Como vince 2-0 a Marassi sul Genoa di Daniele De Rossi oggi, domenica 26 aprile, grazie ai gol di Douvikas e Assane Diao e sale a 61 punti, agganciando la Roma e portandosi a -2 dalla Juventus quarta. Alla squadra di Fabregas basta un gol per tempo per avere la meglio sui rossoblù, mentre De Rossi non riesce a fermare i lariani come invece aveva fatto con la sua Roma. Il Como, quindi, dopo tre sconfitte nelle ultime tre gare torna alla vittoria e riaccende la sua corsa Champions in attesa che la Juve scenda in campo in serata con il Milan. Battuta d’arresto per il Genoa, che resta comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione con 39 punti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions Colpo Champions del Como a Cagliari e Fabregas aggancia il 4° posto: decide una magia di Da CunhaIl Como espugna Cagliari 2-1 grazie ai gol di Baturina e Da Cunha, conquistando 3 punti pesanti in chiave Champions League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Genoa - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere Genoa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Como, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live: in campo Genoa-Como (0-2), Leali salva su Morata. Il Como torna a vincere: Genoa battuto 2-0. Continua la corsa per l’EuropaComo – Il Como dopo le due sconfitte in campionato, torna alla vittoria battendo il Genoa, per 2 a 0, mostrando il solito gioco di squadra, ma anche ritrovando la solidità difensiva. Il protagonista è ... ilgiorno.it Genoa-Como 0-2: gol di Douvikas e Diao, Fabregas a -2 dalla Juve (con la Roma)Il Como conquista tre punti che rendono vivissima la volata Champions. Genoa ko: Fabregas aggancia la Roma a quota 61, entrambe a -2 dalla Juve quarta impegnata stasera contro il Milan. Al 10' subito ... sport.sky.it Il #Como riparte dal Ferraris: i lariani ne fanno 2 al #Genoa e vanno -2 dalla #Juve. Un gol per tempo: #Douvikas e #Diao. Stasera i bianconeri sono attesi dal #Milan. La corsa Champions è più avvincente che mai e sabato 2 maggio c'è Como-#Napoli. Chi an - facebook.com facebook Genoa ko, il Como ritrova la vittoria Il Como dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere e lo fa grazie alle reti Douvikas e Diao: rimane più viva che mai la lotta per la Champions #Tuttosport #Como x.com