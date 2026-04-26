Gelato | i segnali visivi per smascherare l’inganno industriale

Negli ultimi anni sono stati segnalati alcuni segnali visivi che possono indicare la presenza di additivi nei gelati industriali. In particolare, colori accesi e un’eccessiva quantità di aria nella consistenza sono considerati indicatori di processi di produzione che utilizzano sostanze artificiale. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare tiene sotto controllo i coloranti artificiali, soprattutto per valutare eventuali rischi per la salute dei più giovani.

? Cosa sapere Colori accesi e eccesso di aria segnalano l'uso di additivi nei gelati industriali.. L'EFSA monitora i coloranti artificiali per i potenziali effetti sulla salute dei bambini.. Distinguere tra un vero prodotto artigianale e una creazione industriale richiede occhio critico, poiché la capacità del marketing moderno di imitare l’estetica della tradizione può trarre in inganno anche i consumatori più attenti. In un mercato sempre più affollato di proposte che simulano l’artigianalità con tecniche quasi teatrali, la differenza tra una coppetta autentica e una costruita a tavolino non riguarda solo il piacere del palato, ma tocca direttamente la salute e la qualità delle materie prime scelte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gelato: i segnali visivi per smascherare l’inganno industriale Notizie correlate Leggi anche: Stabilimento della Granarolo. Piano industriale e posti di lavoro: "Segnali positivi per il futuro" Leggi anche: Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026