Le segreterie sindacali hanno comunicato che nello stabilimento della Granarolo a Pasturago sono stati registrati segnali incoraggianti riguardo al piano industriale e ai posti di lavoro. Nei giorni scorsi sono stati avviati incontri tra i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali per discutere delle prospettive future dello stabilimento. La comunicazione ufficiale indica una possibilità di sviluppo e consolidamento dell’attività produttiva.

Segnali positivi per il futuro del sito produttivo di Pasturago. Nei giorni scorsi le segreterie territoriali di Fai, Flai e Uila insieme alla Rsu hanno incontrato la sindaca di Vernate, Carmela Manduca, per ottenere chiarimenti sullo stato di avanzamento delle autorizzazioni relative al piano industriale presentato da Granarolo per lo stabilimento locale. Nel corso dell'incontro, le organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo ai tempi di realizzazione del progetto e alle possibili ripercussioni sull' occupazione. La prima cittadina ha ascoltato le istanze dei rappresentanti dei lavoratori e ha illustrato la situazione attuale, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale a favore del mantenimento del sito produttivo e dei livelli occupazionali.

© Ilgiorno.it - Stabilimento della Granarolo. Piano industriale e posti di lavoro: "Segnali positivi per il futuro"

