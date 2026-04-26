GB3 a Silverstone | Bedrin schiaccia i rivali con il doppio pole

Nikita Bedrin si è aggiudicato le due prime posizioni in griglia di partenza a Silverstone, conquistando il doppio pole position nella prima gara della stagione GB3. La sessione di qualifiche ha visto il pilota dominare rispetto agli avversari, che si sono piazzati dietro di lui con distacchi significativi. La prima gara è prevista per il giorno successivo, con Bedrin in prima fila in entrambe le manche.

? Cosa sapere Nikita Bedrin ottiene il doppio pole position a Silverstone per l'apertura stagione GB3.. Il pilota Velocity Racing Development supera i tempi dei contendenti Rodin in entrambe le sessioni.. Nikita Bedrin domina le qualifiche di Silverstone a Silverstone prendendo due pole position consecutive per l’apertura della stagione GB3, superando i favoriti della pre-season con tempi netti su pista. Il pilota della Velocity Racing Development ha trasformato la rapidità mostrata durante i test preparatori in un vantaggio competitivo reale sulla griglia di partenza. Dopo aver dettato il ritmo nei test precedenti al weekend, Bedrin ha messo la pezza definitiva nelle sessioni decisive di sabato, segnando il miglior tempo sia per la prima che per la seconda gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GB3 a Silverstone: Bedrin schiaccia i rivali con il doppio pole Notizie correlate GP Sardegna MX2: Coenen schiaccia i rivali e domina la prima mancheSacha Coenen ha dominato la prima manche del Gran Premio di Sardegna, il quarto appuntamento del campionato mondiale di motocross 2026 nella... Williams stupisce: la FW48 debutta a Silverstone con pull rod anterioreÈ una fase cruciale per la Williams: dopo i ritardi delle settimane precedenti che avevano impedito i test di Barcellona, la FW48 ha finalmente...