Williams stupisce | la FW48 debutta a Silverstone con pull rod anteriore

La Williams ha fatto il suo debutto stagionale con la FW48 a Silverstone. Dopo settimane di ritardi e test saltati a Barcellona, la monoposto ha finalmente preso strada in pista. I tecnici sono soddisfatti, anche se ci sono ancora molte incognite da risolvere, tra cui il nuovo pull rod anteriore che sta attirando l’attenzione. La squadra spera di recuperare terreno in vista delle prossime gare, ma il primo assaggio di questa nuova monoposto ha già acceso l’interesse degli appassionati.

È una fase cruciale per la Williams: dopo i ritardi delle settimane precedenti che avevano impedito i test di Barcellona, la FW48 ha finalmente guidato a Silverstone, completando i primi chilometri in uno shakedown. In parallelo, il team ha intensificato il lavoro in fabbrica con una serie di test al banco (VTT) per verificare l'affidabilità di componenti come i freni e le capacità di raffreddamento del sistema. L'assenza ai test spagnoli grava sui dati disponibili, ma l'obiettivo resta quello di preparare al meglio la vettura per il Bahrain e per il filming Day da 200 chilometri prima dei test veri e propri.

