Milan-Parma Pellegrino osservato speciale a ‘San Siro’ | ha rinnovato ma …

Mateo Pellegrino si presenta a 'San Siro' con il Parma per affrontare il Milan, che ha rinnovato il contratto con il giocatore. La sua presenza desta attenzione tra i tifosi rossoneri, in vista del possibile trasferimento estivo. Pellegrino, che ha segnato recentemente una rete decisiva, si prepara a sfidare i suoi futuri potenziali avversari. La partita si gioca alle 18:00 e i dirigenti del Milan monitorano da vicino le sue prestazioni.

Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite. Numeri praticamente raddoppiati nell'annata in corso: per il numero 9 gialloblu, fin qui, 10 gol e un assist in 27 partite tra campionato e Coppa Italia. Il Milan lo tiene d'occhio da un bel po' e potrebbe tentare un assalto al suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato. Quanto potrebbe però costare Pellegrino al Milan? Il giocatore ha rinnovato lo scorso 11 febbraio il contratto con il club emiliano fino al 30 giugno 2030. Questo darà potere contrattuale alla società: difficile che il Parma possa privarsi del suo bomber principe per meno di 25-30 milioni di euro.