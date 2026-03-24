Le prime indiscrezioni sulla consulenza della professoressa Cattaneo suggeriscono che, secondo le analisi condotte, Alberto Stasi non sarebbe stato presente sulla scena del crimine. La relazione, ancora non ufficiale, sembra escludere l'ipotesi di un suo coinvolgimento diretto, sulla base dei riscontri tecnici e delle evidenze raccolte durante le indagini. La fase investigativa prosegue con ulteriori verifiche e approfondimenti.

La consulenza della professoressa Cristina Cattaneo potrebbe scagionare Alberto Stasi, escludendo la sua presenza sulla scena del delitto. È quanto sarebbe emerso dalle anticipazioni sulla perizia richiesta alla anatomo-patologa sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco, nell’ambito della nuova inchiesta avviata dalla procura di Pavia. Uno scenario che potrebbe ribaltare quanto stabilito nei processi che hanno portato alla condanna del fidanzato della vittima. La consulenza di Cristina Cattaneo Secondo le indiscrezioni della consulenza della professoressa Cattaneo, riportate dalla trasmissione Mattino Cinque, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa durante una colluttazione con l’assassino, che sposterebbe la morte almeno mezz’ora dopo la colazione consumata nella mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, perché la consulenza Cattaneo escluderebbe la presenza di Alberto Stasi dalla scena del crimine

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