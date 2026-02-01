Una pozza di sangue Garlasco la nuova perizia e i dubbi su Alberto Stasi

La procura ha diffuso oggi i risultati di una nuova perizia sul caso Stasi, riaccendendo il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno messo in discussione alcune delle ipotesi precedenti e sollevato nuovi dubbi sulla versione di Alberto Stasi. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su un caso che ha diviso l’Italia.

Il caso Garlasco torna a imporsi nel dibattito pubblico e giudiziario con una serie di nuovi elementi tecnici che riaccendono l'attenzione su uno degli omicidi più discussi della cronaca italiana. A distanza di anni, la vicenda legata alla morte di Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli a Garlasco continua a generare interrogativi, alimentati oggi da consulenze e analisi che sembrano in grado di rimettere in discussione alcune certezze consolidate. Negli ultimi mesi, il fascicolo è tornato sotto i riflettori per una nuova lettura della scena del delitto, con particolare attenzione a un dettaglio che aveva già diviso periti e giudici: la presenza di un' ampia pozza di sangue all'interno dell'abitazione e la reale possibilità, o meno, di evitarla. Garlasco, il mistero della pozza di sangue impossibile da evitare crea nuovi dubbi sulla ricostruzione contro Stasi. La nuova consulenza sulla camminata dell'assassino riapre il dibattito su uno dei punti più controversi del delitto di Garlasco: quella pozza di sangue. Caso Garlasco, quella pozza sangue sul gradino, secondo la nuova consulenza Impossibile da evitare. Cosa dicono le nuove analisi tecniche di parte, che coinvolgerebbero il ruolo di Alberto Stasi. Il blood pool e la sovrapposizione digitale della ortofoto. La dottoressa Bruzzone ha preparato una consulenza che evidenzia alcune cose che non tornano sul racconto di Alberto Stasi.

