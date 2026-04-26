Durante un evento con il presidente degli Stati Uniti, un uomo ha aperto il fuoco e ha sparato due colpi con armi che aveva acquistato legalmente. L'attentatore, identificato come Cole Tomas Allen, si trovava alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Nessun altro risultato è stato riportato e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

È riuscito a sparare soltanto due colpi Cole Tomas Allen, il presunto attentatore alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a Washington. "È stato immediatamente neutralizzato", ha dichiarato il procuratore generale Todd Blanche al programma televisivo "State of the Union" della Cnn. "Da quanto sappiamo, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze dei presenti, è riuscito a malapena a superare il perimetro", ha detto Blanche. "È stato bloccato subito e, ha sparato un paio di colpi", ha spiegato il procuratore, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con l'agente dei servizi segreti che è stato colpito al petto ma si è salvato perché indossava un giubbotto antiproiettile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Galà con Trump, l'attentatore ha sparato solo due colpi con armi acquistate legalmente

ATTENTATO CONTESTATO - LE ACCUSE DALLA BASE ELETTORALE DI TRUMP: TUTTO FINTO

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