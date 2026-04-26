Fvs stadi arbitri e insulti a pioggia | addio serie C il Benevento saluta a va via

Il campionato di Serie C si sta concludendo con alcune decisioni importanti, tra cui la partenza del Benevento. Durante la stagione si sono verificati numerosi episodi di insulti rivolti a giocatori e arbitri, accompagnati da discussioni negli stadi e controversie legate alle decisioni arbitrali. La situazione ha portato a un aumento di polemiche e tensioni tra le squadre e i tifosi, rendendo il torneo uno dei più complessi degli ultimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo chiamano, non a caso, l’inferno della C dove il rischio di rimanere impantanati a lungo é tutt’altro che remoto. Oggi per il Benevento si chiude un triennio per niente semplice che ha visto la Strega ingoiare tanti bocconi amari nella terza serie nazionale che i giallorossi lasciano in maniera ufficiale per volare in B. Tra revisioni al monitor durate quasi come Via col Vento, card, controcard (si é visto anche questo), arbitraggi al limite del grottesco e allenatori avversari presi da una crisi di nervi, lasciarsi alle spalle la serie C non è stato affatto semplice. Non basta costruire squadre forti: serve altro come cuore, capacità di adattamento e quel pizzico di fortuna che non guasta mai.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fvs, stadi, arbitri e insulti a pioggia: addio serie C, il Benevento saluta a va via Notizie correlate Sezione Arbitri di Benevento, Francesco Russo debutta in Serie DTempo di lettura: < 1 minutoAncora una grande soddisfazione per la Sezione Arbitri di Benevento: dopo l’esordio di Matteo Della Porta, anche... Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”In conferenza: “Parlerò del tema arbitri quando vedrò un allenatore commentare un errore a suo favore". Approfondimenti e contenuti Si parla di: Benevento, niente Fvs in Supercoppa: ci sarà il Var. Giovani, stadi, riforme per arbitri e campionati: le dieci proposte di Gravina per cambiare il calcio in Italia, pubblicata la relazione sullo stato di salute. Sono ancora in ...Un ultimo atto dovuto, di responsabilità. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato - sul proprio sito ufficiale - la relazione dello stato di salute del calcio italiano: un contenuto che è ... calciomercato.com Arbitri disastrosi. E oggi Conte per non uscire da tuttoL’Inter infine ce l’ha fatta. Può ringraziare La Penna, le cose stanno cosi. Occuparsi degli arbitri è ormai una battaglia persa o inutile, dovunque si esibiscano riescono a rovinare gioco e risultato ... ilgiornale.it