Sezione Arbitri di Benevento Francesco Russo debutta in Serie D

Questa sera Francesco Russo farà il suo debutto in Serie D, girone C. Il giudice di gara della Sezione Arbitri di Benevento ha l’opportunità di dirigere la partita tra Bassano Virtus e San Luigi Calcio. È un passo importante per Russo, che si aggiunge a Matteo Della Porta tra gli arbitri della stessa sezione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una grande soddisfazione per la Sezione Arbitri di Benevento: dopo l'esordio di Matteo Della Porta, anche Francesco Russo esordirà in Serie D, girone C, dirigendo l'incontro tra Bassano Virtus e San Luigi Calcio. Anche per Russo si tratta di un traguardo di particolare rilievo, che interviene dopo una solida esperienza di due stagioni nelle gare di Eccellenza nazionale, anche nelle Regioni con contesti ambientali più complicati e in gare particolarmente delicate. L'esordio, in continuità con numerosi successi nelle ultime stagioni sportive, rappresenta ulteriore motivo di orgoglio anche per la Sezione Arbitri di Benevento: "L'esordio di Francesco, dopo quello di Matteo, è per noi una grande gioia dal punto di vista umano, nonché motivo di soddisfazione circa l'aspetto sportivo.

