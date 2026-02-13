Cristian Chivu afferma che il motivo per cui l’Italia non partecipa ai Mondiali da oltre un decennio non sono le decisioni degli arbitri. La sua osservazione arriva in un momento in cui si avvicina il derby tra Inter e Juventus, due squadre che ha allenato in passato. Ricorda anche come Luciano Spalletti gli abbia dato una spinta importante nella carriera di allenatore, un dettaglio che ha segnato il suo percorso.

Cristian Chivu si prepara al derby d'Italia contro la Juventus, rivivendo il ricordo dell'andata e l'influenza di Luciano Spalletti sulla sua crescita come allenatore. Ecco le sue parole in conferenza stampa. La conferenza di Chivu. Come valuta la Juventus e il lavoro di Spalletti? "La Juve è una squadra migliorata in bene, Spalletti gli ha dato identità in poco tempo. Individualmente vedo giocatori migliorati. Dall'arrivo di Spalletti ha avuto una crescita importante. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni siano di livello come negli ultimi due mesi." Quanto conta questa partita per voi? "L'unica differenza di questa partita è che abbiamo più stimoli.

© Ilnapolista.it - Chivu: “Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitri”

Christian Chivu ha parlato durante la conferenza stampa prima di Inter-Juve, sottolineando che il suo obiettivo è trovare soluzioni e non lamentarsi.

Capello esprime una critica netta alla gestione arbitrale, affermando che gli arbitri formano una sorta di

