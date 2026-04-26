Futsal trionfo storico delle siciliane | la Femminile batte la Puglia

Il 26 aprile ad Anzio, la squadra femminile siciliana di futsal ha ottenuto una vittoria importante contro la Puglia con il punteggio di 7-4. La gara si è conclusa con un risultato che ha rafforzato le possibilità di qualificazione per le ragazze guidate dall’allenatore Davide Nobile. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per la rappresentativa siciliana nel torneo.

?? Cosa sapere La rappresentativa femminile siciliana batte la Puglia 7-4 ad Anzio il 26 aprile. Il successo mantiene vive le speranze di qualificazione per le ragazze di Davide Nobile. Le ambizioni siciliane per il Torneo delle Regioni di futsal si sono divise tra il sapore amaro della sconfitta e l'euforia di un successo storico durante la seconda giornata disputata ad Anzio questa domenica 26 aprile 2026. Il palcoscenico del Pala Rinaldi ha offerto un mosaico di emozioni contrastanti per le ra .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futsal, trionfo storico delle siciliane: la Femminile batte la Puglia Notizie correlate Futsal Russi: Trionfo storico e promozione in A2 Elite con una stagione perfetta e 14 vittorie consecutive.Il Futsal Russi ha compiuto un’impresa storica, assicurandosi la promozione nella serie A2 Elite di futsal con un percorso netto di 14 vittorie su 14... Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4×200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Futsal Club Monreale conquista la Serie C2: trionfo in Serie D; L’Asd Futsal Vasto, trionfo Under 15 a Montesilvano; Amaroni in festa: mister Rocco Ruggiero racconta un trionfo storico e identitario; Il Defender Giovinazzo C5 è nella storia: adesso i play-off per la serie A. CMB Futsal Team di Salandra, trionfo storico: la Coppa Italia sbarca in BasilicataUna prima volta leggendaria per lo sport lucano. Il CMB Futsal Team domina la finale di Genzano e conquista la Coppa Italia di Serie A ... trmtv.it Il CMB Futsal Team conquista la Coppa Italia, Bardi: Orgoglio lucano, esempio di talento e lavoro di squadraSALANDRA (MT) - Trionfo storico per il CMB Futsal Team che conquista la Coppa Italia di Serie A femminile di calcio a 5, dominando la finalissima con un netto 6 ... ivl24.it Secondo giornata della Sicily Futsal Cup È tempo di un nuovo esordio nella categoria Giovanissimi Calcio a 5 per la New Team Caltanissetta #torneisicilia #cataniafcacademycup - facebook.com facebook