Futsal Russi | Trionfo storico e promozione in A2 Elite con una stagione perfetta e 14 vittorie consecutive

Il Futsal Russi ha vinto tutte le sue partite e ha conquistato la promozione in A2 Elite, grazie a una serie di risultati impeccabili. La squadra ha dominato il campionato, ottenendo 14 vittorie consecutive e lasciando indietro le altre concorrenti. Questa impresa ha portato il team a un passo dal sogno di salire di categoria, segnando un momento storico per il club. Durante la stagione, i giocatori hanno mostrato costanza e determinazione, trasformando ogni partita in una vittoria.

Il Futsal Russi Conquista l’Elite: Una Stagione Perfetta e un Sogno Realizzato. Il Futsal Russi ha compiuto un’impresa storica, assicurandosi la promozione nella serie A2 Elite di futsal con un percorso netto di 14 vittorie su 14 partite. La squadra ravennate, guidata da Simone Bottacini, ha sigillato matematicamente il passaggio di categoria con cinque giornate d’anticipo, coronando un anno di sacrifici e dedizione. Un Dominio Incontrastato nel Girone B. La vittoria che ha sancito la promozione è arrivata contro il Corinaldo con un netto 8-2, mentre il Montebianco Prato, principale inseguitrice, è stato fermato sul pareggio (4-4) sul campo dei Buldog Lucrezia.🔗 Leggi su Ameve.eu Messina Futsal, sfida al Regalbuto: primato nel girone D a rischio dopo due sconfitte consecutive. Obiettivo Serie A2. Il Messina Futsal, reduce da due sconfitte consecutive, affronta domani al “PalaLaganà” di Montepiselli il Regalbuto, in una partita decisiva per mantenere il primato nel girone D e evitare di perdere terreno nella corsa verso la Serie A2. Il Messina Futsal batte la Junior Domitia e cala il poker di vittorie consecutive Il Messina Futsal ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo 6-4 la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Futsal Russi - Buldog Lucrezia facebook