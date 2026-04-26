Furto milionari a Posillipo | indagini in corso dopo colpo notturno nel quartiere residenziale

Nella notte, nel quartiere residenziale di Posillipo, sono stati rubati beni per un valore di diversi milioni di euro. Le forze dell'ordine stanno attualmente svolgendo le indagini per individuare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La zona è stata isolata per consentire i rilievi e le verifiche sui luoghi del furto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

"> Colpo Milionario a Posillipo: Una Notte di Paura. Un’imponente operazione da parte di una banda di ladri ha scosso il quartiere residenziale di Posillipo, a Napoli. Nella notte di domenica 26 aprile 2026, i malviventi sono riusciti a penetrare all’interno di un appartamento mentre i proprietari dormivano, ignari del pericolo che correvano. Questo episodio, che ha colpito una delle zone più esclusive della città, riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle abitazioni private. Secondo quanto riporta la redazione di Ottopagine, i ladri avrebbero agito con una calma sorprendente e una notevole competenza, eludendo i sistemi di sicurezza installati nell’appartamento.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Furto milionari a Posillipo: indagini in corso dopo colpo notturno nel quartiere residenziale. Notizie correlate Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa. Fucile e munizioni sequestrati nel corso di un controllo in un quartiere residenzialeNel cuore della campagna di Ovodda, un’area residenziale dove il silenzio delle colline sembrava nascondere ogni forma di pericolo, un giovane di... Contenuti utili per approfondire Furto milionari a Posillipo: indagini in corso dopo colpo notturno nel quartiere residenziale.In attesa che le indagini facciano il loro corso, gli abitanti di Posillipo si ritrovano a dover riconsiderare i propri meccanismi di sicurezza e protezione domestica, mentre le autorità lavorano ... napolipiu.com Napoli, drogati e rapinati a Posillipo: banditi in fuga con un diamante da 300mila euroFurto milionario a Posillipo, dove una banda di ladri esperti è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano. I coniugi, insieme alla collaboratrice domestica, ... ilmattino.it