Fucile e munizioni sequestrati nel corso di un controllo in un quartiere residenziale

Nel quartiere di Ovodda, durante un normale controllo, le forze dell’ordine hanno trovato un giovane di 18 anni in possesso di un fucile e molte munizioni. Gli agenti hanno sequestrato le armi e arrestato il ragazzo in flagranza di reato. La scoperta è avvenuta tra i rifiuti, in un’area residenziale della campagna, dove il silenzio delle colline nascondeva qualcosa di insolito.

Nel cuore della campagna di Ovodda, un’area residenziale dove il silenzio delle colline sembrava nascondere ogni forma di pericolo, un giovane di soli 18 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo che un fucile e decine di munizioni sono stati trovati tra i rifiuti. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata del 24 gennaio, ha scatenato un’operazione coordinata tra i militari della Stazione Carabinieri di Nuoro e il Squadrone Eliportato dei Cacciatori “Sardegna”. L’arma, con matricola cancellata, era stata mimetizzata all’interno di un sacchetto di plastica, nascosto sotto il fusto di una pianta abbattuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ovodda Quartiere

Nella zona di Bagnara, i carabinieri di Cremona hanno rinvenuto un armadietto blindato sottratto, contenente fucili e munizioni.

