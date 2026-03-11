Truffe online per svuotare i conti bottino da 1 milione e mezzo di euro | 68 indagati

Una vasta operazione ha portato all'indagine di 68 persone coinvolte in truffe online che hanno portato a un furto di circa 1,5 milioni di euro. Le truffe sono iniziate nella provincia di Salerno e si sono diffuse in diverse regioni italiane, con 89 vittime identificate fino a ora dagli inquirenti.

Le truffe sono partite dalla provincia di Salerno e si sono estese in tutta Italia: 89 le vittime accertate da parte degli inquirenti. Nei confronti degli indagati è stato eseguito un sequestro preventivo di conti correnti e rapporti finanziari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

