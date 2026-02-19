Maxi truffa in via Piccardi | portati via oltre 100 mila euro tra oro e contanti

Una banda ha messo a segno una truffa in via Piccardi, portando via più di 100 mila euro tra oro e contanti. I criminali si sono presentati alla porta di una famiglia, fingendosi tecnici di un’azienda di energia. Con un raggiro rapido, hanno convinto gli anziani a consegnare soldi e gioielli, promettendo interventi di riparazione imminente. La vittima ha consegnato circa 5.000 euro in contanti e un ingente quantità di oro, che i truffatori hanno subito portato via. La polizia indaga sulla vicenda.

Il colpo è andato in scena nei giorni scorsi. Sul reato indaga l'Arma dei carabinieri Si sono presentati sulla porta e, con le solite modalità di raggiro, hanno portato via oltre 5000 euro in contanti e poco meno di 100 mila euro in gioielli e oro. L'ennesima truffa del finto carabiniere si è consumata nei giorni scorsi in un appartamento in via Piccardi. Dapprima la vittima è stata contattata dai complici attraverso una telefonata per poi, una volta guadagnata la fiducia della donna, hanno mandato i truffatori presso l'abitazione. Qui, grazie alle classiche tecniche di raggiro, si sono fatti consegnare l'oro e i contanti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

