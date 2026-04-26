Furto dalle suore Paoline ladri in azione in libreria | Spariti i soldi dalla cassa razziano anche i breviari

Nella giornata del 26 aprile 2026, una libreria gestita dalle suore Paoline a Ferrara è stata colpita da un furto. I ladri sono entrati nel negozio e si sono portati via i soldi dalla cassa, oltre a alcuni breviari presenti negli scaffali. L’episodio è avvenuto durante il ponte del 25 aprile, un periodo di intenso afflusso di persone in città. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ferrara, 26 aprile 2026 – La via è quella dello shopping, delle grandi catene, dei piccoli negozi, affollati nei giorni del ponte del 25 aprile. Via San Romano è il terreno di caccia dei ladri che ogni giorno mettono a segno piccoli furtarelli. L’ultimo in ordine di tempo è quello alla libreria delle suore Paoline: un gruppo di giovani prima ha aspettato che una delle cassiere si distraesse per rubare i soldi dalla cassa. Subito è partita la denuncia contro i ladri. “ La cosa alla fine si è risolta ”, ha spiegato ieri una delle responsabili del negozio. “Sì, gli autori erano un gruppo di ragazzi. Ma non spariscono soltanto soldi. A volte portano via anche i libri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto dalle suore Paoline, ladri in azione in libreria: “Spariti i soldi dalla cassa, razziano anche i breviari” Notizie correlate Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casaFerrara, 8 aprile 2026 – I periodi di festa sono tra i più a rischio per quanto riguarda i furti in appartamento. Ladri razziano due aziendeI ladri continuano a colpire in montagna passando, nottetempo, da abitazioni alle aziende.