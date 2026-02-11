Ladri razziano due aziende

Notte di furti in due aziende di montagna. I ladri sono tornati a colpire, passando dalle case alle imprese. Nonostante i controlli di vicinato e le segnalazioni di mezzi sospetti, i malviventi sono riusciti a scappare con la refurtiva. I Carabinieri hanno aperto un’indagine, ma finora non ci sono ancora sviluppi.

I ladri continuano a colpire in montagna passando, nottetempo, da abitazioni alle aziende. Non basta il controllo del vicinato e neppure il passaparola sulla presenza di persone o mezzi sospetti, i Carabinieri possono solo aprire le indagini per scoprire i malviventi. Dalla Valle dell'Enza alla Valle del Secchia, è un territorio vasto dove i ladri trovano sempre zone 'tranquille', dal loro punto di vista, dove operare indisturbati. Ieri notte hanno colpito alcune aziende e un deposito comunale nella zona di via Boaro, alla periferia di Castelnovo Monti, nei pressi della strada statale 63, poco distante dalla galleria della Croce lato nord.

