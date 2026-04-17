Il Fuorisalone 2026 si avvicina con oltre 319mila visitatori previsti e un indotto di 255 milioni di euro. La manifestazione coinvolge vari distretti di Milano, tra cui Alcova, la Statale e Dropcity, con numerose installazioni scenografiche e eventi. La città viene trasformata in una grande esposizione a cielo aperto, con spazi dedicati alla creatività e al design. L’edizione promette di essere una delle più partecipate di sempre.

Oltre 319mila visitatori attesi, un indotto di 255 milioni di euro e una città trasformata in una mostra a cielo aperto. Dal Salone a Rho Fiera fino agli oltre 600 appuntamenti del Fuorisalone, sta per tornare la settimana più importante dell’anno per Milano. Con un calendario che gioca d’anticipo e si estende dal 18 fino al 30 aprile, la città si prepara a vivere giorni animati da un fitto ecosistema di oltre 600 eventi, mostre e installazioni che trasformeranno ogni quartiere in un palcoscenico a cielo aperto. A spiegare perché questa settimana continui a contare così tanto, prima ancora della retorica e del fermento creativo, sono i dati....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e Dropcity

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