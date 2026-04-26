Fuorisalone 2026 da record | 255 milioni di indotto e 500mila visitatori Tutti i numeri

L’edizione 2026 del Fuorisalone si è conclusa con un indotto di 255 milioni di euro, superando le aspettative. Sono stati registrati circa 500.000 visitatori, confermando l’affluenza di pubblico. La manifestazione, collegata al Salone del Mobile, si svolge in diverse aree della città e rappresenta un appuntamento di rilievo per il settore del design a livello globale. La crescita dei numeri ha rafforzato la posizione di Milano come capitale del design internazionale.

L’edizione 2026 del Fuorisalone (la manifestazione diffusa parallela al Salone del Mobile) si è chiusa con numeri superiori alle previsioni, confermando Milano come il centro principale per il settore del design a livello internazionale. Durante la settimana sono stati organizzati oltre 1.300.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in città Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano – FuoriSalone 2026: INTERNI PRESENTA LA MOSTRA-EVENTO MATERIAE; Le installazioni più tecnologiche (e una da fan dei videogame) da non perdere al Fuorisalone 2026; Fuorisalone 2026: guida agli eventi da vedere nel weekend - Fuorisalone 2026: A Guide to Events in All the Districts; Milano Design Week 2026: le installazioni dell’Università Statale da non perdere. Interviste video ai designer. Design, una settimana record: +4,5% al Salone, mezzo milione di visitatori al FuorisaloneDopo il carnevale, si fanno i conti e sono piuttosto lusinghieri. E partendo dalla ragione seria di tutto il bailamme, e cioè da Salone del Mobile vero e proprio a Rho, sono alla fine state 316 mila e ... milano.repubblica.it Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in cittàIl Brera Design District si conferma punto di riferimento della manifestazione con 320 eventi, distribuiti tra 217 showroom permanenti e numerose location ... ilgiorno.it Intervista a Yinka Ilori, l’architetto della gioia che ha firmato per la maison di Champagne l’installazione Chasing the Sun nel distretto di Brera è una delle più amate al Fuorisalone 2026 - facebook.com facebook