Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 26 aprile 2026

Stasera, domenica 26 aprile 2026, va in onda su Rete 4 un nuovo episodio di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La puntata include ospiti e approfondimenti su temi di attualità, come di consueto. La trasmissione inizia in prima serata e prosegue con interventi e dibattiti. La serata si presenta ricca di interventi e discussioni sui principali avvenimenti del momento.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 26 aprile 2026. Questa sera, domenica 26 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 aprile 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Gestione dell’immigrazione e problemi di integrazione sono al centro della puntata odierna della trasmissione.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 26 aprile 2026 Notizie correlate Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 aprile 2026 Questa sera, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna... Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 aprile 2026 Questa sera, domenica 19 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fuori dal coro stasera in tv domenica 19 aprile su Rete 4: le anticipazioni; Fuori dal Coro del 19 aprile alle 21.25 su Rete 4: emergenza immigrazione; Guida tv domenica 19 aprile: cosa vedere stasera in tv; Secondo appuntamento su Rai 1 con la serie Roberta Valente-Notaio in Sorrento. Le anticipazioni. Fuori dal Coro, la gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione al centro della puntataFuori dal Coro: Mario Giordano torna in prima serata con un'ampia pagina sulla gestione dell’immigrazione e sui problemi di integrazione ... davidemaggio.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it La formazione ufficiale dei nerazzurri per Torino-Inter A sorpresa fuori Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito: spazio a Sucic, Darmian e Bonny! Va in panchina anche Bastoni, c'è Carlos Augusto. Di seguito l'11 al completo: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos - facebook.com facebook . @SerieA, le formazioni ufficiali di @GenoaCFC- @Como_1907: fuori Colombo x.com