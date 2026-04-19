Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 19 aprile 2026

Stasera, domenica 19 aprile 2026, va in onda su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La trasmissione si propone di approfondire temi di attualità e di presentare interviste con ospiti vari. La puntata è programmata per la prima serata e segue la consueta formula del talk show con interventi e contributi in studio.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 aprile 2026. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 aprile 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” ci sarà un ampio approfondimento sul tema dell’immigrazione.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 aprile 2026 Notizie correlate Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 aprile 2026 Questa sera, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna... Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sigfrido Ranucci c'è, Fabio Fazio quasi: Report riparte e punta al botto su Rai 3. Perché; Fuori dal Coro, Giordano torna con l’inchiesta sulle spose bambine; Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 12 aprile 2026; Fuori dal Coro Giordano torna con l’inchiesta sulle spose bambine. Fuori dal coro stasera in tv domenica 19 aprile su Rete 4: le anticipazioniStasera in tv domenica 19 aprile un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano. Al centro della puntata ci sarà un ampio approfon ... corrieredellumbria.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it Manchester City-Arsenal si gioca anche fuori dal campo. Prima del match all’Etihad spuntano le bottigliette contenenti le ‘lacrime’ dei Gunners Alle 17:30 fischio di inizio della sfida che può decidere tanto della corsa alla Premier League. Queste le for facebook Fuori strada con l'auto e schianto contro un albero sulla provinciale: grave un 60enne x.com