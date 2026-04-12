Stasera, domenica 12 aprile 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano. La trasmissione si propone di affrontare temi di attualità e di approfondimento, con la partecipazione di vari ospiti che vengono annunciati prima della messa in onda. La puntata si svolge in prima serata, come da consueto, offrendo spazio a discussioni e interventi di vario genere.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 aprile 2026. Questa sera, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 aprile 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Mario Giordano darà spazio all’espulsione dell’imam Ali Kashif, rimpatriato in Pakistan dopo essere stato denunciato da un servizio della trasmissione.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026

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