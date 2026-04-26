Fuggitivo dal 2020 | arrestato il boss delle rapine e sequestri

Un uomo di origini cinesi, latitante dal 2020, è stato arrestato a Padova. Era ricercato per aver commesso rapine e sequestri tra Bologna e Vigonza. Dopo quasi tre anni di fuga, dovrà scontare una condanna di nove anni di reclusione. L'arresto è stato effettuato dalla polizia locale, che ha identificato e fermato il soggetto in un appartamento della città.

? Cosa sapere Arrestato a Padova il boss cinese latitante dal 2020 per rapine e sequestri.. L'uomo dovrà scontare 9 anni di reclusione per i crimini tra Bologna e Vigonza.. La Squadra Mobile ha rintracciato venerdì mattina un uomo di 46 anni di nazionalità cinese, figura centrale di una banda criminale, ponendo fine a una fuga durata diversi anni dopo i crimini commessi tra Bologna e il Veneto. L’arresto, avvenuto proprio mentre la Procura di Bologna aveva definito la pena da scontare, porta in carcere un latitante che era sparito dalle mappe nel 2020. L’uomo dovrà ora affrontare una condanna di 9 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione per le violente rapine e i sequestri di persona orchestrati dal suo gruppo criminale, composto originariamente da cinque membri armati di coltelli e con il volto coperto da passamontagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuggitivo dal 2020: arrestato il boss delle rapine e sequestri Notizie correlate Leggi anche: Sequestri di persona e rapine: arrestato un 46enne Maltrattamenti in famiglia dal 2020: arrestato 52enne, condanna definitiva del TribunaleTempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato...