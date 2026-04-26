Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia a Padova in relazione a sequestri di persona e rapine. Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo nel corso di un'operazione. L’arresto si inserisce in un’indagine di Polizia che prosegue per chiarire i dettagli delle attività criminali dell’uomo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Padova, 26 aprile 2026 – Sequestri di persona e rapine: arrestato un 46enne. E’ stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Padova. Il latitante, cittadino cinese, è risultato essere un ricercato, dovendo scontare una pena di 10 anni di reclusione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna a gennaio 2020, per una serie di rapine in abitazione, commesse tra l'Emilia Romagna ed il Veneto nel 2012, più specificatamente reati commessi a Bologna e a Pionca di Vigonza. La banda. In particolare il 46enne avrebbe fatto parte di una banda r itenuta dagli investigatori particolarmente violenta, che commetteva rapine ai danni di connazionali, sequestrando le vittime, legandole con delle fascette ai polsi, imbavagliandole e minacciandole con l'uso di grossi coltelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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