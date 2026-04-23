Maltrattamenti in famiglia dal 2020 | arrestato 52enne condanna definitiva del Tribunale

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Casal di Principe, un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia. La condanna definitiva è arrivata dal Tribunale, che ha emesso il provvedimento. L’arresto segue un procedimento legale avviato nel 2020, quando sono iniziate le indagini e le accuse sono state formalizzate. La vicenda si conclude con il provvedimento di custodia cautelare.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, portando a compimento un’attività investigativa e procedurale che si inserisce nel costante impegno dell’Arma a tutela delle vittime di violenza domestica. Il provvedimento, scaturito da una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord, riguarda un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi in un arco temporale prolungato a partire dal 2020. Le condotte, secondo quanto accertato in sede giudiziaria, si sarebbero svolte anche in presenza della figlia minore, circostanza che ha ulteriormente aggravato la posizione del destinatario dell’uomo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti in famiglia dal 2020: arrestato 52enne, condanna definitiva del Tribunale Notizie correlate Arrestato dopo la condanna per maltrattamenti in famigliaA Trentola Ducenta, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della... Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia per 38 anni, arrestato dopo la condanna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia, non c’è reato senza abitualità della condotta; Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad Assisi; Daniel Nilsson, cambiano le accuse al modello svedese: da maltrattamenti in famiglia a lesioni e minacce. Anni di violenze domestiche a Casal di Principe, 52enne arrestato per maltrattamenti in famigliaUn 52enne è stato arrestato a Casal di Principe per maltrattamenti in famiglia, dopo una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord. virgilio.it Casal di Principe, maltrattamenti in famiglia: 52enne arrestatoIl provvedimento, scaturito da una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord, riguarda un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti ... napolivillage.com Nonostante il divieto, perseguita e aggredisce la madre per soldi: arrestato 22enne #Cronaca #aggressione #arresto #denaro #madre #maltrattamenti #violenza - facebook.com facebook Bari, anni di violenze in casa: condannato 57enne per maltrattamenti alla compagna - News x.com