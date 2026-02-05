Acireale controlli al Carnevale | minorenne fugge all’alt e viene fermato dalla Polizia Locale

Durante i festeggiamenti di domenica ad Acireale, la Polizia Locale ha fermato un minorenne che stava cercando di scappare all’alt. I controlli erano stati messi in atto per garantire la sicurezza, ma il giovane ha deciso di correre via. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e fermato. Nessun altro incidente si è verificato, e i festeggiamenti sono continuati senza ulteriori problemi.

Momenti di tensione domenica scorsa ad Acireale durante i servizi di controllo esterni al circuito del Carnevale. Gli agenti della Polizia Locale hanno individuato un ciclomotore condotto da un minorenne che, con manovre pericolose, metteva a rischio la sicurezza stradale.

