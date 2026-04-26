Fuga di gas e fiamme a Villaggio Badia | caos per un errore tecnico

Sabato pomeriggio, alle 14, un errore tecnico in via Undicesima a Villaggio Badia ha provocato una fuga di gas. L’incidente ha causato l’accensione di fiamme e ha generato momenti di caos tra i residenti e i soccorritori intervenuti sul posto. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno gestito l’emergenza per contenere i danni e garantire la sicurezza pubblica.

? Cosa sapere Sabato alle 14 un errore tecnico in via Undicesima a Villaggio Badia causa fuga di gas.. I Vigili del Fuoco isolano la conduttura danneggiata senza feriti tra le abitazioni coinvolte.. Un errore durante un intervento di manutenzione ha causato un principio d’incendio e una fuga di gas in via Undicesima a Villaggio Badia, scatenando il massimo protocollo di emergenza intorno alle 14 di sabato. Il tranquillo clima della giornata festiva nel borgo è stato interrotto da un imprevisto tecnico che ha coinvolto un operatore impegnato nei lavori. Mentre utilizzava un flessibile, l’addetto ha accidentalmente reciso una tubazione della rete del gas, provocando la fuoriuscita immediata del combustibile e la produzione di scintille che hanno alimentato una fiammata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga di gas e fiamme a Villaggio Badia: caos per un errore tecnico Notizie correlate Fuga di gas al Villaggio del Fanciullo, complesso intervento dei pompieriI Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone sono stati impegnati in un intervento di messa in sicurezza di un serbatoio GPL nelle... Fuga di gas al villaggio del fanciullo: serbatoio messo in sicurezza dopo tredici oreL'intervento, terminato intorno a mezzanotte, ha permesso ai vigili del fuoco di svuotare il gas presente al suo interno Tredici ore di intervento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fuga di gas a Riano, stop a elettricità e gas: evacuate le abitazioni. Le strade coinvolte; Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos; Fuga Gas a Piazza Duomo a Messina; Paura per una fuga di gas: evacuata una palazzina di dodici appartamenti. Cantieri tramvia, rotta tubazione del gas in via di Villamagna: traffico in tiltChiude anche via Andriani per lo svuotamento della conduttura. Revocate le preferenziali su Bande Nere e Salutati, intervento anche in notturna ... firenzetoday.it Fuga di gas in via Villamagna, strada riaperta alle 21,45Nel tardo pomeriggio c'è stato un intervento di Toscana Energia in via di Villamagna a seguito di una fuga di gas. La strada è rimasta chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli. Intorno alle 18.30 è sca ... nove.firenze.it VITERBO - Momenti di forte tensione ieri sera nel centro storico di Viterbo, dove un intervento d’emergenza ha attirato l’attenzione di numerosi presenti. Poco prima delle 20:30, in via Sacchi, è stata segnalata una pericolosa fuga di gas all’interno di un’abitazi - facebook.com facebook Trovate un racconto della fuga di Artem Uss e altri quattro casi di spie russe in Italia nel mio libro La Stagione delle Spie, pubblicato da minimum fax. x.com