Fuga di gas al Villaggio del Fanciullo complesso intervento dei pompieri

Un episodio di fuga di gas si è verificato nel complesso residenziale vicino al Villaggio del Fanciullo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. La rottura di una valvola di un serbatoio GPL, causata da un urto accidentale, ha richiesto un intervento immediato per prevenire rischi maggiori.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone sono stati impegnati in un intervento di messa in sicurezza di un serbatoio GPL nelle vicinanze del Villaggio del Fanciullo, a seguito della rottura di una valvola causata da un urto accidentale durante una movimentazione.