Fuga di gas al villaggio del fanciullo | serbatoio messo in sicurezza dopo tredici ore

Una fuga di gas si è verificata nel villaggio del fanciullo e ha richiesto un intervento di circa tredici ore per mettere in sicurezza il serbatoio GPL presente nella zona. Le operazioni hanno coinvolto le squadre di emergenza che hanno lavorato senza sosta per contenere la perdita e garantire la sicurezza dell’area. La situazione è stata gestita fino all’ultimazione delle operazioni di messa in sicurezza.

L'intervento, terminato intorno a mezzanotte, ha permesso ai vigili del fuoco di svuotare il gas presente al suo interno Tredici ore di intervento per mettere in sicurezza il serbatoio GPL nelle vicinanze del Villaggio del Fanciullo. Un'operazione, durata fino a tarda notte, che ha consentito ai vigili del fuoco di risolvere il problema al serbatoio. Il contenitore ha riportato danni in seguito alla rottura di una valvola provocata da un urto accidentale. Sul posto hanno operato per circa 13 ore un'autopompa, un'autobotte e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone, con il supporto del Nucleo NBCR regionale giunto dal Comando di Trieste.