Nella prossima puntata di Racconto di una notte, trasmessa domenica 19 aprile 2026 su Canale 5, si assisterà alla fuga di Canfeza, che avviene pochi minuti prima del matrimonio con Selim. La scena si conclude con uno scontro emotivo tra Canfeza e Mahir, che si svolge in un momento di grande tensione. La puntata si concentra su questo episodio cruciale, segnando un punto di svolta nella narrazione.

Da qui parte una corsa contro il tempo, fatta di sentimenti contrastanti, segreti che emergono e una rete di inganni che coinvolge famiglie, clan e vecchi rancori. Ma cosa spinge davvero Canfeza a scappare? Come reagirà Mahir quando scoprirà la sua identità? E quali conseguenze scatenerà la furia di Kürsat? Scopriamolo insieme. Il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza si trasforma in un incubo per la ragazza. Mentre attende gli invitati, nota Mahir tra la folla e capisce che il suo sogno premonitore non era solo un’immagine confusa, ma un segnale. Sare, sempre attenta, indaga sull’uomo e rivela a Canfeza che Mahir è un ispettore arrivato a Denizli per indagare su affari illeciti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni del 19 aprile 2026: la fuga di Canfeza e lo scontro emotivo con Mahir

Racconto di una notte, anticipazioni 12 aprile 2026: Mahir incontra Canfeza e il passato torna a perseguitarloIl debutto di Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5, promette di catturare il pubblico fin dal primo episodio.

Leggi anche: Racconto di una Notte, ecco come inizia la storia d’amore tra Mahir e Canfeza