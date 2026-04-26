Frosinone | estorsione e minacce a Picano dirigente FdI

A Frosinone, un uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con l’accusa di aver minacciato e tentato di estorcere denaro a un dirigente di un partito di centrodestra. Le accuse precise sono stalking e tentata estorsione. La vicenda riguarda le azioni di una persona nei confronti di un rappresentante politico locale.

Al presunto responsabile di tali azioni sono stati applicati gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, con accuse di stalking e tentata estorsione A Frosinone si è materializzato un incubo reale fatto diminacce di morte,fughein hotel esorveglianza armata. Questo scenario è emerso dalle indagini dellaprocura di Cassino, che il 24 aprile hanno portato all’arrestodi unex collaboratoredell’avvocato Gabriele Picano. Il noto penalista,figura di spiccoe dirigente provinciale diFratelli d’Italia, nonché figlio dell’ex sottosegretario agli Interni Angelo Picano, è statovittima di un violento tentativo di estorsione. Questa situazione lo ha costretto per giorni avivere sotto la protezione di una scorta privata, temendo per la propria sicurezza e quella dei familiari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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