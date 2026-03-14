Al Tribunale di Monza si è svolto il processo contro tre residenti di Seregno, accusati di aver estorto 5000 euro a una persona di 30 anni e di averle provocato lesioni. I fatti risalgono a una vicenda di minacce e violenze che si è svolta nel territorio di Seregno. Durante l’udienza sono state ascoltate le testimonianze di chi ha assistito all’accaduto.

Al Tribunale di Monza si è svolto il processo contro tre residenti di Seregno, accusati di aver estorto denaro e inflitto lesioni a una vittima di trent’anni. La donna D.P., insieme ai complici E.C. e R.O., ha utilizzato minacce fisiche e ricatti emotivi per sottrarre circa 5000 euro nel periodo compreso tra il 2022 e l’inizio del 2023. La Procura ha richiesto pene detentive che variano da tre anni e mezzo fino a quattro anni e tre mesi per i reati di estorsione, rapina e violenza fisica. La vicenda si è svolta nella provincia di Monza e della Brianza, coinvolgendo luoghi specifici come Seregno e Lentate sul Seveso, dove la vittima è stata costretta a prelevare contanti o a effettuare bonifici sotto coercizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estorsione a Seregno: 5000 euro rubati con minacce

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