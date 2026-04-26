A Frosinone, un uomo è stato accusato di aver minacciato e tentato di estorcere denaro a un dirigente di un partito politico locale. Per queste accuse, è stato disposto l’arresto domiciliare e l’uso del braccialetto elettronico. Le autorità hanno contestato all’indagato reati di stalking e tentata estorsione, e le indagini sono in corso per chiarire meglio i fatti.

Al presunto responsabile di tali azioni sono stati applicati gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, con accuse di stalking e tentata estorsione A Frosinone si è materializzato un incubo reale fatto diminacce di morte,fughein hotel esorveglianza armata. Questo scenario è emerso dalle indagini dellaprocura di Cassino, che il 24 aprile hanno portato all’arrestodi unex collaboratoredell’avvocato Gabriele Picano. Il noto penalista,figura di spiccoe dirigente provinciale diFratelli d’Italia, nonché figlio dell’ex sottosegretario agli Interni Angelo Picano, è statovittima di un violento tentativo di estorsione. Questa situazione lo ha costretto per giorni avivere sotto la protezione di una scorta privata, temendo per la propria sicurezza e quella dei familiari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Frosinone: estorsione e minacce a Picano, dirigente Fdl

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