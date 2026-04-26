Un magistrato ha notificato un avviso di garanzia a un ex arbitro internazionale nell'ambito di un’indagine sulla Sala VAR e sospetti di frode sportiva. L'attenzione degli investigatori si concentra su possibili pressioni e su alcuni filmati che potrebbero aver influenzato le decisioni durante le partite. La vicenda coinvolge anche un ex presidente di commissione arbitrale, chiamato in causa per alcuni comportamenti ritenuti rilevanti nell'inchiesta.

? Cosa sapere Il magistrato Ascione notifica l'avviso di garanzia a Gianluca Rocchi per frode sportiva.. L'indagine sulla Sala VAR di Lissone riguarda episodi tra il 2024 e il 2025.. Il magistrato Maurizio Ascione ha notificato l’avviso di garanzia a Gianluca Rocchi nella serata di ieri, aprendo un’inchiesta per concorso in frode sportiva che mette sotto la lente il sistema arbitrale e le istituzioni della Federcalcio. L’indagine, avviata dalla scorsa estate, mira a ricostruire dinamiche sospette all’interno dei club e degli organi decisionali, partendo da episodi specifici avvenuti durante le stagioni 2024 e 2025. Al centro del mirino figurano i filmati della Sala VAR di Lissone, dove gli inquirenti hanno rintracciato incongruenze tra le decisioni prese dagli addetti e i dialoghi registrati nelle sale di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode sportiva: indagine sulla Sala VAR, sospetti su pressioni e filmati

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var; Designatore arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni.

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