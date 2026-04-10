Comune di Cava de' Tirreni | Pasquale Senatore aderisce a Noi Moderati
Il consigliere comunale di Cava de' Tirreni ha comunicato di aver scelto di aderire al gruppo politico
Il consigliere comunale Pasquale Senatore ha annunciato la propria adesione al gruppo politico "Noi Moderati". Le motivazioni alla base di questa scelta, ma anche le prospettive future all'interno della nuova collocazione politica, sono state illustrate questa mattina una conferenza stampa nella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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