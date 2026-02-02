L’Inter Club San Marino prende le distanze dal tifoso | Non conoscevano le sue intenzioni ci dissociamo

L’Inter Club San Marino si smarca dal tifoso che ieri pomeriggio ha fatto un gesto sconsiderato allo stadio di Cremona. Il club dice di non conoscere le intenzioni di chi si trovava nel settore ospiti e si dissocia ufficialmente dall’azione. Il gesto, avvenuto all’inizio del secondo tempo, avrebbe potuto portare a conseguenze ben più serie.

Il gesto commesso ieri pomeriggio ad inizio secondo tempo da parte di un tifoso dell’Inter presente nel settore ospiti di Cremona non ha alcun senso e poteva avere conseguenze gravi. Lanciare un petardo così potente in campo a pochi centimetri da Audero è da folli. Il portiere della Cremonese, ex Inter, è rimasto stordito e ferito dall’onda d’urto, si è accasciato atterra, salvo voi, con estrema professionalità ha deciso di restare in campo. Ora per questo gesto l’Inter rischia il pugno duro del giudice sportivo. Si va dalla multa, salata da 50mila euro, fino al divieto di trasferte e alla chiusura della Curva Nord per un turno a San Siro, coincidente con Inter-Juventus.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

