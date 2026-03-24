VENEZIA - Il “Va, pensiero” delle Penne Nere in memoria di Umberto Bossi? Non a nome dell’Associazione nazionale alpini. A precisarlo è stata ieri la stessa Ana, dopo ventiquattr’ore di bufera per l’iniziativa del coro che domenica a Pontida aveva intonato il celebre brano del “Nabucco”, davanti al feretro del Senatùr. Una nota ha puntualizzato che «si è trattato di una iniziativa locale, non concordata né tantomeno promossa dalla sede nazionale dell’Ana». Ha sottolineato il presidente Sebastiano Favero: «La nostra è per Statuto una associazione apartitica, da sempre custode della unità di Patria e dell’amore per il Tricolore, così come sancito dalla nostra Costituzione e dai nostri padri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bossi, il 'Va, pensiero' degli alpini ai funerali. L'Ana prende le distanze: «Idea locale, ci dissociamo»

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