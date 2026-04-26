Frank Lampard ha una collezione di Patek Philippe da vero fuoriclasse

Frank Lampard possiede una collezione di orologi di marca Patek Philippe. Questo fine settimana, l’ex calciatore ha organizzato un evento in cui verranno servite casse di champagne, senza coinvolgimenti di trasferimenti o consegne di oggetti. La notizia si concentra sulla sua passione per gli orologi di lusso e sul tipo di festa che ha programmato, senza altri dettagli sulla location o sugli invitati.

Grazie a Frank Lampard, l’unica cosa che verrà mandata a Coventry questo fine settimana sono casse di champagne. I suoi Sky Blues tornano in Premier League per la prima volta dopo 25 anni (i veri appassionati ricorderanno ancora le magie di Mustapha Hadji, Robbie Keane e Dion Dublin ) grazie a un trionfale 5-1 sul Portsmouth che li ha incoronati campioni dell’EFL Championship. Dopo aver vinto tutto con la maglia blu scuro del Chelsea, Frank Lampard sembra aver trovato la sua dimensione anche alla guida di una squadra in azzurro, portandola dalla 17ª posizione in classifica al vertice dopo il suo arrivo nel novembre 2024. Com’era prevedibile,...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Frank Lampard ha una collezione di Patek Philippe da vero fuoriclasse Notizie correlate Leggi anche: Milano, così un 60enne ha rubato in strada un orologio Patek Philippe da 250mila euro: arrestato Leggi anche: Via col Patek Philippe da 250mila euro. Arrestato (ancora) il seriale Armentano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Coventry nel destino e un messaggio all'Inghilterra: se la Premier non chiama Lampard, lui se la prende; Frank Lampard ha una collezione di orologi Patek Philippe da vero fuoriclasse; Coventry City: Frank Lampard torna dove tutto ebbe inizio per riportare in alto i pionieri della Premier League; Lampard: mi concentro solo sul Coventry tra le voci sul Bournemouth. Lampard, ritorno al Chelsea? Parte importante della mia vita, ma il mio posto ora è quiLe voci su un possibile ritorno di fiamma tra Lampard e il Chelsea si inseguono. Ma il tecnico ora vuole solo festeggiare ... derbyderbyderby.it Lampard, Il Coventry fa muro: Vogliamo proseguire con lui, ma il futuro resta in bilicoIl presidente della squadra neopromossa vuole proseguire il suo cammino con Frank Lampard, nonostante la pressione dei più grandi club. derbyderbyderby.it Frank Lampard: "Chelsea è parte della mia vita, ma al momento non è affar mio" di Virgilio Covelli - facebook.com facebook Graham Potter Bruno Saltor (Interim) Frank Lampard (Interim) Mauricio Pochettino Enzo Maresca x.com