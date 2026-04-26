Franchi prove di project Cento giorni per l’intesa Rinnovata la concessione

Le parti coinvolte stanno lavorando a un progetto che deve essere definito entro tre mesi, meno di cento giorni, per arrivare a un accordo. La scadenza per l’intesa è stata rinviata più volte nel corso delle ultime settimane, passando da Natale a Pasqua, e ora è superata da diversi giorni. Nel frattempo, la concessione è stata rinnovata, ma i dettagli sul progetto sono ancora in fase di definizione.

Tre mesi, meno di cento giorni per l’accordo. La scadenza è slittata più volte: da Natale a Pasqua, ormai superata da settimane. Ancora senza intesa. Le interlocuzioni tra Fiorentina e Palazzo Vecchio per il project financing del secondo lotto dei lavori al Franchi procedono serrate, ma la quadra ancora non c’è. Andrà trovata entro il 31 luglio, data ultima per candidare il Franchi come una delle cinque sedi italiane che ospiteranno Euro 2032. Senza la totale copertura finanziaria dei lavori, addio alla candidatura e alla possibilità di intercettare i fondi ministeriali (circa 10 milioni) destinati agli impianti di rilevanza strategica in vista della competizione continentale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Franchi, prove di project. Cento giorni per l’intesa. Rinnovata la concessione Notizie correlate Lirica e concerti in, rinnovata per tre anni la concessione a Fondazione Arena di VeronaÈ stata approvata dalla Giunta comunale di Verona la delibera di concessione dell'anfiteatro Arena alla Fondazione Arena di Verona (FAV) per il... Leggi anche: Polo universitario, la concessione gratuita sarà rinnovata per sei anni Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Franchi, prove di project. Cento giorni per l’intesa. Rinnovata la concessione. Franchi, prove di project. Cento giorni per l’intesa. Rinnovata la concessioneCanone ridotto per il terzo anno di fila, ora si tratta sulla futura durata. Già nel 2024 il club ha presentato una manifestazione preliminare di interesse. . msn.com Stadio Franchi, prove di disgelo. Caffè tra il dg Ferrari e la sindaca. Presto il faccia a faccia con i tecniciProve di disgelo tra Palazzo Vecchio e Fiorentina. Ieri la sindaca Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari si sono incontrati in Comune dopo una telefonata intercorsa ... lanazione.it