Polo universitario la concessione gratuita sarà rinnovata per sei anni

Il Polo Universitario di Grosseto avrà la concessione gratuita rinnovata per altri sei anni. La decisione riguarda l’uso delle strutture e la gestione degli spazi destinati all’attività accademica. La conferma arriva dopo un accordo tra le autorità competenti e le istituzioni coinvolte, che hanno ratificato il prolungamento della concessione senza costi aggiuntivi per il periodo stabilito. La durata della proroga sarà di sei anni, senza ulteriori dettagli sul processo decisionale.

GROSSETO Ancora novità per il Polo Universitario grossetano. La premessa è chiara: il Polo universitario grossetano è stata una società consortile a responsabilità limitata, nata nel corso del 1998, partecipata dal Comune di Grosseto oltre che dall’Università degli Studi di Siena e da altri soggetti istituzionali e operatori economici privati, con lo scopo di favorire e sviluppare l’insediamento nel territorio comunale di facoltà, corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio con la stretta collaborazione dell’Università di Siena. Ma nel 2017 si è trasformata in ‘Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS’ confermando l’adesione del Comune di Grosseto al nuovo organismo in qualità di ‘fondatore’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo universitario, la concessione gratuita sarà rinnovata per sei anni Notizie correlate Lirica e concerti in, rinnovata per tre anni la concessione a Fondazione Arena di VeronaÈ stata approvata dalla Giunta comunale di Verona la delibera di concessione dell'anfiteatro Arena alla Fondazione Arena di Verona (FAV) per il... San Giorgio Maggiore, rinnovata la concessione dell'abbazia ai monaci per 19 anniL’Agenzia del Demanio ha sottoscritto il nuovo atto di concessione di immobili demaniali adibiti a luoghi di culto dell’Isola di San Giorgio... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Polo universitario, la concessione gratuita sarà rinnovata per sei anni; Palazzo Grassi-UniPD, accordo fatto per 18 anni. Polo universitario, la concessione gratuita sarà rinnovata per sei anniGROSSETO Ancora novità per il Polo Universitario grossetano. La premessa è chiara: il Polo universitario grossetano è stata una società ... lanazione.it Agricoltura di qualità e turismo sostenibile: convegno alla Fondazione Polo universitarioAlla Fondazione Polo universitario grossetano di Grosseto il convegno Agricoltura di qualità e turismo sostenibile ... grossetonotizie.com Polo Universitario Uni-Astiss | Asti - facebook.com facebook