Lirica e concerti in rinnovata per tre anni la concessione a Fondazione Arena di Verona

La Giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell’anfiteatro Arena alla Fondazione Arena di Verona per il triennio 2026-2028. La decisione riguarda l’utilizzo dello spazio per eventi di lirica e concerti e consolida il rapporto tra il Comune e questa importante istituzione culturale. La delibera è stata adottata recentemente e riguarda un periodo di tre anni.