Francesco De Gregori | 10 date live a Milano con le perfette sconosciute
Dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori torna ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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