Al Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio tra Paola Caruso e Francesca Manzini, con quest’ultima che ha cercato di abbracciare l’altra senza successo. La reazione di Caruso è stata di negare l’abbraccio, scatenando un confronto verbale acceso. Le tensioni tra le due continuano a manifestarsi, dopo lo scontro avvenuto durante la puntata di ieri sera.

È ancora tanta la tensione tra Paola Caruso e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, dopo lo scontro che c'è stato tra le due ieri sera in puntata gli animi si sono di nuovo accesi nelle scorse ore. Cosa è successo? Stamattina dopo essersi svegliata la Caruso ha abbracciato Barbara, accanto a lei c'era l'imitatrice ma si è limitata solo a salutarla. La Manzini le ha fatto notare che a lei l'abbraccio non l'ha dato, Paola Caruso ci ha tenuto subito a precisare che non è falsa ed è per questo che non l'ha abbracciata. Le ha detto di averla perdonata dopo le scuse, ma ha bisogno di più tempo per lasciarsi tutto alle spalle. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso nega un abbraccio a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, scoppia la lite: “Sei vergognosa”

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