Francesca Manzini confessa al GF Vip | Ho un fidanzato fuori Todaro | Mi hai preso in giro

Al Grande Fratello VIP 2026, Francesca Manzini ha fatto una rivelazione riguardo a un suo fidanzato che si trova fuori dalla Casa. La concorrente ha condiviso questa informazione durante una conversazione con altri partecipanti. La notizia ha suscitato reazioni tra gli spettatori e alcuni concorrenti, tra cui il ballerino, che ha commentato affermando di essere stato preso in giro. La vicenda ha generato discussioni sui social e tra il pubblico presente in studio.

Al Grande Fratello VIP 2026 è scoppiato un nuovo caso che ha già diviso spettatori e concorrenti, Protagonista della vicenda è Francesca Manzini, finita al centro di una bufera social per aver rivelato di un fidanzato fuori dalla Casa. Dichiarazioni che nel caso di Manzini giungono inaspettate, visto che la comica aveva manifestato un interesse per il co-concorrente Raimondo Todaro. Un caso che sui social è stato paragonato a quello di Mark Caltagirone, il fidanzato mai esistito di Pamela Prati che tenne banco qualche anno fa. Durante una cena la comica ha confessato ai coinquilini di avere un fidanzato fuori dalla Casa, spiegando che finora non ne ha parlato per tutelarlo, visto che questa persona non farebbe parte del mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Francesca Manzini confessa al GF Vip: “Ho un fidanzato fuori”, Todaro: “Mi hai preso in giro” Notizie correlate GF VIP, Raimondo Todaro deluso da Francesca Manzini: “Mi hai raccontato aria fritta”Raimondo Todaro basito dalle confessioni di Francesca Manzini sulla sua reale situazione sentimentale. GF Vip, caos Manzini-Todaro. Lei ammette un uomo fuori dalla casa, lui si sente preso in giro: “Perché devi fare la telenovela? Ti ho dato dei…”Francesca Manzini si conferma tra le protagoniste più discusse di questa edizione del GF Vip. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sono un ce*so?: Francesca Manzini spiazza Raimondo Todaro al GF Vip; Grande Fratello VIP 2026 Francesca confessa le sue bugie; Grande Fratello VIP 2026: Francesca in lacrime dopo la rivelazione del suo segreto: Io voglio parlare con Raimondo; Grande Fratello VIP 2026, Freezzolino distrutto nella notte: scoppia la bufera nella Casa. Francesca Manzini confessa al Grande Fratello Vip: Ho un fidanzato | Raimondo Todaro: Qualcosa non tornaFrancesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di avere un compagno: Sono fidanzata. Raimondo Todaro reagisce male e ... ilsussidiario.net Grande Fratello Vip, Francesca Manzini confessa tutto: Ho un fidanzato fuori, caos in CasaDurante la serata, la comica ha confessato ai coinquilini di avere un fidanzato fuori dalla Casa, spiegando di aver sempre preferito non parlarne per tutelarlo: una scelta dettata, a suo dire, dalla ... comingsoon.it Raimondo Todaro e Francesca Manzini al Grande Fratello hanno mostrato una forte complicità, tanto da far pensare a qualcosa di più. Lei si è esposta apertamente, lui invece ha sempre frenato… Risultato La classica “coppia non coppia” da reality - facebook.com facebook Grande Fratello, Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro: "Secondo te sono brutta" x.com