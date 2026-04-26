Durante una conversazione nella Casa del GF Vip, Francesca Manzini ha ammesso di aver incontrato un uomo al di fuori del reality. Raimondo Todaro ha reagito criticando il comportamento dell’attrice, chiedendole perché stesse creando una telenovela. La discussione tra i due è diventata molto accesa, con lui che si è lamentato di essere stato preso in giro e di sentirsi, a suo dire, coinvolto in una situazione poco chiara.

Francesca Manzini si conferma tra le protagoniste più discusse di questa edizione del GF Vip. Nelle ultime ore, all’interno della Casa, è emerso un chiarimento che ha acceso il confronto con Raimondo Todaro. Durante un momento conviviale, mentre Alessandra Mussolini ironizzava sul loro rapporto, Antonella Elia ha dichiarato che un amico in comune le avrebbe . L'articolo GF Vip, caos Manzini-Todaro. Lei ammette un uomo fuori dalla casa, lui si sente preso in giro: “Perché devi fare la telenovela? Ti ho dato dei.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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