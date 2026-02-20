San Giorgio La Molara Gagliardi e Zenca FI | SP60 abbandonata basta inerzia della Provincia
Michele Gagliardi e Giorgio Zenca di Forza Italia a San Giorgio La Molara denunciano lo stato di abbandono della SP60, causato dall’inerzia della Provincia. La strada, molto frequentata dai residenti, presenta buche profonde e segnali di deterioramento evidenti. I consiglieri chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la viabilità e migliorare le condizioni di chi percorre quotidianamente quella strada. La situazione si protrae da mesi, nonostante le ripetute segnalazioni. La mancanza di interventi sta peggiorando la condizione della SP60.
Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri comunali di Forza Italia di San Giorgio La Molara, Michele Gagliardi e Giorgio Zenca, denunciano con fermezza il grave stato di degrado in cui versa la Strada Provinciale 60. L’arteria rappresenta un collegamento fondamentale per il comprensorio del Fortore: unisce la Strada Statale 90 bis alla Strada Statale 369 ed è strategica per cittadini, pendolari, aziende e mezzi di soccorso. “Attualmente – dichiarano Gagliardi e Zenca – la SP60 si presenta in condizioni critiche, con asfalto dissestato, buche profonde, tratti in cui il manto stradale è completamente saltato e un livello di sicurezza complessivamente insufficiente.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: San Giorgio La Molara, Gagliardi e Zenca (Forza Italia): “SP60 abbandonata, basta inerzia della Provincia”
Leggi anche: San Giorgio la Molara, randagismo e responsabilità istituzionali: interrogazione per fare piena luce sulla vicendaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sannio leader del vento, è primo in Campania per l'energia eolica; Feste di Carnevale, San Valentino e 'Api&Dintorni': gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Mastella annuncia lo sblocco dei fondi: 500mila euro per 26 Comuni; Unlocking Funds for Campania's Rural Road Networks.
San Giorgio la Molara, riapre la scuola a 17 anni dal sisma del 2002Molta attesa, tante aspettative e dopo due anni di lavori, domenica 18 arriva il giorno del taglio del nastro per la nuova scuola di San Giorgio la Molara: innovativa ed ecosostenibile. Con un ... napoli.repubblica.it
Meteo San Giorgio La Molara - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it
CASTEL SAN GIORGIO - Momenti di panico ieri sera in località Santa Croce, dove una Citroën C3è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava in via Piave. L'incendio è divampato rapidamente, trasformando il veicolo in una colonna di fuoc - facebook.com facebook
Stazioni Romane, L'Opera dei Santi Angeli a San Giorgio al Velabro x.com