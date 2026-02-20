San Giorgio La Molara Gagliardi e Zenca FI | SP60 abbandonata basta inerzia della Provincia

Michele Gagliardi e Giorgio Zenca di Forza Italia a San Giorgio La Molara denunciano lo stato di abbandono della SP60, causato dall’inerzia della Provincia. La strada, molto frequentata dai residenti, presenta buche profonde e segnali di deterioramento evidenti. I consiglieri chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la viabilità e migliorare le condizioni di chi percorre quotidianamente quella strada. La situazione si protrae da mesi, nonostante le ripetute segnalazioni. La mancanza di interventi sta peggiorando la condizione della SP60.

I consiglieri comunali di Forza Italia di San Giorgio La Molara, Michele Gagliardi e Giorgio Zenca, denunciano con fermezza il grave stato di degrado in cui versa la Strada Provinciale 60. L'arteria rappresenta un collegamento fondamentale per il comprensorio del Fortore: unisce la Strada Statale 90 bis alla Strada Statale 369 ed è strategica per cittadini, pendolari, aziende e mezzi di soccorso. "Attualmente – dichiarano Gagliardi e Zenca – la SP60 si presenta in condizioni critiche, con asfalto dissestato, buche profonde, tratti in cui il manto stradale è completamente saltato e un livello di sicurezza complessivamente insufficiente.

